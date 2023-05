Katholischer Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 18.05.2023 aus der Basilika St. Martin in Bingen

40 Tage nach Ostern feiert die Kirche, dass Christus vor den Augen der Jünger in den Himmel aufgefahren ist. Die Apostelgeschichte der Bibel berichtet davon. Die Jünger schauen wie gebannt nach oben, als wären sie vom Auferstandenen verlassen worden. Ähnlich mag so mancher in den aktuellen Krisen-Zeiten nach oben schauen, als müsse von dort her die Lösung kommen. Doch die Apostelgeschichte erzählt auch von zwei Dabeistehenden, die zu einer neuen Perspektive einladen. Pfarrer Markus Lerchl wird in seiner Predigt darüber sprechen, was das Fest Christi Himmelfahrt heute vermitteln kann.

Bingen liegt am Rhein zwischen Koblenz und Mainz. Die Basilika St. Martin befindet sich unweit der Stelle, wo die Nahe in den Rhein fließt. Seit 2002 ist die Kirche Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal.

Die Heilige Messe wird musikalisch gestaltet vom Vokalensemble „Clara Voce“ unter der Leitung von Regionalkantor Alexander Müller.

Zelebrant ist Pfarrer Markus Lerchl. Die kirchliche Leitung liegt bei Martin Wolf.