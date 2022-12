Katholischer Gottesdienst am Zweiten Weihnachtstag, 26.12.2022 aus der Pfarrkirche St. Augustinus in München.

Am Zweiten Weihnachtstag denkt die katholische Kirche an Stephanus, den ersten Blutzeugen der Kirche. Zu Weihnachten gehört die Botschaft von der Geburt Christi in Betlehem: Gott kam als Mensch in unsere Welt. Zu Weihnachten gehört aber auch das Gedenken an jene Menschen, die wegen ihres christlichen Glaubens aus dieser Welt hinausbefördert wurden.

Die Pfarrkirche St. Augustinus liegt im Südosten der bayerischen Landeshauptstadt München. Sie stammt aus den 1950er Jahren und liegt im Stadtteil Trudering. Dieser Stadtteil ist geprägt von jungen Familien und regem kulturellen Leben. In der Pfarrei gibt es viele Chöre; die musikalische Früherziehung ist ein wichtiger religionspädagogischer Baustein.

Im Festgottesdienst führen der Kirchenchor und das Orchester von St. Augustinus die Messe in G-Dur von Franz Schubert auf. Die Sopranistin Astrid Lazar, der Tenor Tobias Gründl und der Bassist Andreas Fimm singen die Solostimmen. Kantorin ist Regina Harbauer. An der Orgel spielt Catharina Seidel, die musikalische Gesamtleitung hat Josef Stahuber.

Zelebrant ist Pfarrer Björn Wagner. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Dietmar Rebmann.