Katholischer Gottesdienst am "Weißen Sonntag"

Am Sonntag, dem 7. April 2024 überträgt der DLF live ab 10:05 Uhr den katholischen Gottesdienst aus der Kirche des Alexianer-Krankenhauses in Köln. Zelebrant ist Pfarrer Wolfgang Pütz.

Der Sonntag nach Ostern wird in der Katholischen Kirche auch der "Weiße Sonntag" genannt. Im Mittelpunkt steht dabei das Evangelium von der Begegnung des auferstandenen Jesus mit dem "ungläubigen" Thomas. Dieser Jünger will sich vergewissern, dass es sich wirklich um Jesus handelt, der doch erst vor wenigen Tagen gestorben ist, nun aber auferstanden sein soll. Dabei lädt Jesus ihn ein, seine Wunden, die Zeichen seiner Kreuzigung, zu ertasten. Jesus zeigt sich als Verwundeter - welche Bedeutung das für den christlichen Glauben und das dazugehörende Menschenbild hat, wollen Pfarrer Pütz und die Krankenhausseelsorgerin Renate Thimm gemeinsam in der Predigt darlegen.

Die Alexianer sind eine Ordensgemeinschaft mit 800-​jähriger Geschichte. Das Krankenhaus der Alexianer in Köln liegt im Stadtteil Porz. Der Wahlspruch des Ordens lautet: "Die Liebe Christi drängt uns." Das ist Anspruch und Haltung in den Alexianer-Einrichtungen bis heute: Hohe fachliche Kompetenz und menschliche Zuwendung im Geiste Christi sollen die tägliche Arbeit bestimmen. Die Kölner Alexianer bieten dabei eine Vielzahl von Hilfen für psychisch erkrankte und pflegebedürftige Menschen an: Ob stationär in Pflegeeinrichtungen oder ambulant wie zum Beispiel in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. So sorgt ein "Werkstatt-Chor" für die musikalische Begleitung in dieser Heiligen Messe.

Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Stephan Baur.