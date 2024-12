Katholischer Gottesdienst am Vierten Adventssonntag

Den katholischen Gottesdienst am 22. Dezember überträgt der DLF als Übernahme vom ORF live ab 10:05 Uhr aus der Steiermark in Österreich.

Den katholischen Gottesdienst am Vierten Adventssonntag, dem 22. Dezember, überträgt der DLF als Übernahme vom ORF live ab 10:05 Uhr aus der Steiermark in Österreich. In der Pfarre St. Marein am Pickelbach feiern mit der Gemeinde Pfarrer Mario Offenbacher und Diakon Karl Zissler die Heilige Messe.

St. Marein liegt ca. 20 Kilometer östlich von Graz im Oststeirischen Hügelland. Die Pfarre feiert in diesem Jahr ihr 800-jähriges Jubiläum. 1224 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt. Die jetzige Kirche wurde Mitte des 16. Jahrhunderts errichtet.

Im Gottesdienst am Vierten Advent soll die Sehnsucht nach dem bevorstehenden Fest spürbar werden. Schon strahlt Glanz von der Krippe aus, Gott macht sich auf den Weg in unsere Welt.

Für die musikalische Gestaltung sorgen ein Gemischter Chor, ein Bläserensemble und an der Orgel der Kirchenmusiker Matthias Mikula.