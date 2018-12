Katholischer Gottesdienst am Sonntag, 23. Dezember 2018 aus der Pfarrkirche St. Josef in Berlin-Weißensee live im DLF ab 10.05 Uhr

Der feierliche Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von der Band Josef & Friends, An der Orgel spielt Joachim Thoms.

In seiner Predigt blickt Pfarrer Krause auf die umfangreichen Erzählungen rund um die Geburt Jesu, wie sie Lukas in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Es lohne sich, so der katholische Priester, dazu einmal zwischen den Zeilen der bekannten Weihnachtsgeschichte zu lesen. Gerade das Evangelium dieses Sonntags, das von der Begegnung der beiden schwangeren Frauen Maria und Elisabeth berichtet, bringe dann tiefe Einsichten zu Tage.

Berlin-Weißensee ist ein Ortsteil im nördlichen Berliner Bezirk Pankow.

Die Josefskirche wurde im Jahr 1899 errichtet, in einer Zeit, in der die Hauptstadt boomte und viele neue katholische Gotteshäuser entstanden. Zusammen mit dem benachbarten Pfarrhaus und der Theresienschule bildet sie ein katholisches Ensemble, das manche scherzhaft den „Vatikan von Weißensee“ nennen.