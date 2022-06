Die Kirche feiert Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, das auch als Geburtstag der Kirche bezeichnet wird. Dem Geist Gottes werden in der Tradition der Kirche bestimmte Wirkungen zugeschrieben. Wes Geistes Kind bin ich?, fragt darum Kaplan Spindler in seiner Predigt und sucht nach möglichen Wirkungen des Heiligen Geistes in der gegenwärtigen Zeit. Furth im Wald liegt in der Oberpfalz in Westbayern in unmittelbarer Nähe zur deutschtschechischen Grenze. Die Stadt mit ihren rund 9000 Einwohnern ist durch Deutschlands ältestes Volksschauspiel, den Further Drachenstich, über die Grenzen Bayerns bekannt. Neben klassischen Pfingstliedern aus dem Gotteslob erklingen in der Heiligen Messe auch Stücke aus der Missa brevis von Pater Theodor Grünberger. Die musikalische Leitung liegt bei Regionalkantor Wolfgang Kraus, der auch die Orgel spielt.