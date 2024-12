Katholischer Gottesdienst am Octavtag von Weihnachten

Aus der Pfarrkirche St. Nikolaus in Grevenbrück überträgt der DLF am Neujahrstag 2025 ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst. Zelebrant ist Pfarrer Markus Leber.

Die Kirche feiert am 1. Januar in erster Linie den Octavtag von Weihnachten, der traditionell der Gottesmutter Maria gewidmet ist. Doch auch das neue Jahr wird im Gottesdienst bedacht. So wird Pfarrer Markus Leber in seiner Predigt darauf aufmerksam machen, dass die Kirche das Jahr 2025 als "Heiliges Jahr" begeht. Welche Einladung für jeden einzelnen dahinter steht, wird der Pfarrer darlegen.

Grevenbrück ist ein Ortsteil von Lennestadt im Kreis Olpe im Sauerland. Die katholische Pfarrkirche St. Nikolaus wurde im neugotischen Stil errichtet und im Juli 1887 geweiht.

Die Heilige Messe wird musikalisch mitgestaltet von Kantor Marin Biertz und den Instrumentalsolisten Raphael Römer an der Trompete und Danielle Biertz an der Flöte. Thorsten Pott und Andreas Biertz werden an der Orgel zu hören sein.

Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Monsignore Gregor Tuszynski.

Nach dem Gottessdienst bietet die Gemeinde einen Telefondienst (bis 12 Uhr MESZ) an, unter der Nummer: 0049-2721 2600.