Katholischer Gottesdienst am 8. Dezember

Aus der St.Peter und Paul-Kirche in Zwönitz wird am 8.Dezember im Deutschlandfunk ab 10:05 Uhr live ein katholischer Gottesdienst übertragen.

Den katholischen Gottesdienst am zweiten Adventssonntag überträgt der DLF live ab 10:05 Uhr aus der St. Peter und Paul-Kirche in Zwönitz. Zelebrant ist Pfarrer Przemek Kostorz. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Guido Erbrich.



Zwönitz liegt im sächsischen Erzgebirgskreis, 30 km südlich von Chemnitz. Nach der politischen Wende konnte hier 1993 mit Hilfe des katholischen Bonifatiuswerks die neue Kirche „St. Peter und Paul“ errichtet werden.



Wie ein roter Faden wird sich das „Steigerlied“ durch den Gottesdienst ziehen. In der Predigt wird Pfarrer Kostorz erläutern, warum diese „geheime Hymne“ des Erzgebirges mit einer Bergbautradition perfekt auch für einen Adventsgottesdienst geeignet ist.



Für die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe sorgen ein Projektchor unter der Leitung von Susanne Ginzel sowie Regionalkantor André Klatte an der Orgel.