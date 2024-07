Katholischer Gottesdienst am 7. Juli 2024

Am 7. Juli 2024 überträgt der DLF live ab 10:05 Uhr den katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St.Georg in Hockenheim.

Aus der Pfarrkirche St. Georg in Hockenheim überträgt der DLF am Sonntag, dem 7. Juli 2024, ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst. Zelebrant ist Pfarrer Christian Müller.

Im Evangelientext dieses Sonntags heißt es, dass Jesus in seiner Heimat abgelehnt wurde. Vermutlich, so deutet es Pfarrer Müller in seiner Predigt, weil die Menschen dort voreingenommen waren gegenüber Jesus. Der katholische Priester erkennt an dieser Episode, dass es auch für alle Gläubigen heute wichtig ist, sich wirklich auf die Person Jesu einzulassen – mit großer Offenheit und ohne Bilder, die ich bereits im Kopf habe. Dann, so Müller, können jedem einzelnen von uns in diesem Jesus Gott begegnen.

Hockenheim liegt in der mittleren Kurpfalz, nicht weit entfernt von den Städten Heidelberg, Mannheim und Speyer. Bekannt ist der Ort für seine Motorsport-Rennstrecke, den Hockenheimring, der sich nicht weit entfernt von der Pfarrkirche befindet.

Die Orgel im Gottesdienst wird gespielt von Kirchenmusiker Gerhard Müller. Für die musikalische Gestaltung sorgt außerdem der Madrigalchor Hockenheim unter der Leitung von Robert Sagasser. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes hat Pastoralreferent Dominik Frey.