Katholischer Gottesdienst am Fest "Verklärung des Herrn"

Der katholische Gottesdienst am 6. August wird ab 10.05 Uhr im Deutschlandfunk aus der Pfarrkirche St. Martinus in Olpe übertragen. Zelebrant ist Pfarrer Johannes Hammer. Die kirchliche Leitung liegt bei Thomas Throenle.

Olpe ist eine Kreisstadt im südlichen Sauerland am Biggesee. Die Pfarrkirche St. Martinus ist ein neugotischer Bau mitten in der Innenstadt.

Ausgehend von Glücksmomenten, die man am liebsten festhalten möchte, erklärt Pfarrer Hammer in seiner Predigt die Bedeutung der "Verklärung Jesu". Das Evangelium dieses Sonntags berichtet von dem rätselhaften Ereignis, das sich auf dem Berg Tabor zugetragen haben soll. Es weist schon voraus auf die Auferstehung Jesu, seinen kommenden Sieg über den Tod. Es geht darin um eine Ahnung, die Hoffnung schenkt. So beschreibt Pfarrer Hammer allgemein das Ereignis der "Verklärung", das es auch heute noch geben könne. So sind für Johannes Hammer die kurzen Momente puren Glücks kleine Verklärungen des eigenen Lebens, die in dunklen Stunden vorausweisen können auf das, was noch kommt.

Im Gottesdienst wird das Ensemble Voices St. Martinus Auszüge aus einer Jazz-Messe von Bob Chilcott singen. Die musikalische Leitung hat Jürgen Seufert, der auch die Orgel spielt. Neben Gemeindegesängen wird es außerdem instrumentale Einlagen geben, die von Dirk Seiler (Percussion), Vitali Kellermann (E-Bass) und Paul Hagemayer (Piano) vorgetragen werden.