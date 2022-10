Katholischer Gottesdienst am 30.10.2022 aus der Pfarrkirche St. Anna in Kleve

Die Stadt Kleve liegt am Niederrhein unweit der deutsch-niederländischen Grenze. Die St.-Anna-Kirche liegt im Stadtteil Materborn. Es handelt sich dabei um eine neugotische Saalkirche aus den 1880er Jahren.

Pfarrer Peters blickt in seiner Predigt auf den Wert der Neugier. Wer neugierig bleibt, ist bereit ungewöhnliche Wege zu gehen und Grenzen zu überwinden, so wie der Zöllner Zachäus, der im Evangeliumstext dieses Sonntags Mittelpunkt steht. Auf diese Weise lernte Zachäus Jesus kennen, was sein Leben veränderte. Pfarrer Peters geht der Frage nach, wie die Neugierde auf Jesus auch bei uns neu geweckt werden könne und inwiefern dies die Kraft hätte, das Leben zu verändern.

Für die musikalische Begleitung des Gottesdienstes sorgt die Schola „Zur Heiligen Familie“ unter der Leitung von Kirchenmusiker Bruno Metzdorf, der auch einige Stücke für diesen Gottesdienst komponiert hat.

Zelebrant ist Pfarrer Philip Peters. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Mathias Albracht.