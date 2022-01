Katholischer Gottesdienst am 30.01.2022 aus der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in Wittichenau

Wittichenau liegt in der Oberlausitz in der Nähe von Bautzen. Die Region zählt zum Siedlungsgebiet der Sorben, einer westslawischen überwiegend katholischen Minderheit. Die Pfarrkirche in Wittichenau ist das geistliche Zentrum für die Katholiken sorbischer und deutscher Herkunft in der Stadt und den umliegenden Dörfern.

Aus allen Himmelsrichtungen weithin sichtbar ragt die Pfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" aus dem Stadtkern heraus. Bereits um das Jahr 1000 soll am Standort der Pfarrkirche eine hölzerne Kirche gestanden haben. In ihrer heutigen Gestalt entstand die Kirche Mitte des 15. Jahrhunderts.

Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgt der Kirchenchor der Gemeinde unter der Leitung von Thomas Scholze. Die Orgel spielt Birgit Graf.

Zelebrant ist Pfarrer Ansgar Florian. Die kirchliche Leitung des Radio-Gottesdienstes hat Diakon Markus M. Riccabona.