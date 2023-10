Katholischer Gottesdienst am 29. Oktober 2023

Den katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche "Christus der König" in Unterneukirchen überträgt der Deutschlandfunk am 29. Oktober ab 10.05 Uhr. Zelebrant ist Pfarrer Hermann Schächner.

Am 29. Oktober 2023 überträgt der Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst am 30. Sonntag im Jahreskreis aus der Pfarrkirche „Christus der König“ in Unterneukirchen. Zelebrant ist Pfarrer Hermann Schächner. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Josef Duschl.

Unterneukirchen liegt in Oberbayern, im Landkreis Altötting. Die katholische Pfarrkirche, aus der die Heilige Messe übertragen wird, stammt aus den frühen 1960er Jahren. Die Kirchengemeinde gehört zum Bistum Passau und beheimatet rund 2000 Katholiken. Sie wird getragen von zahlreichen kirchlichen Gruppen und Vereinen, die sich vor allem der Musik im Gottesdienst verschrieben haben. Neben einem Kirchenchor gehören ein Kinderchor, ein Jugendchor und ein Bläserensemble dazu.