Deutschland evangelisch-katholisch

Katholischer Gottesdienst am 27.03.2022 aus der Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund

Aus der Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund übertragt der Deutschlandfunk am 27. März 2022, ab 10.05 Uhr, live den katholischen Sonntags-Gottesdienst am Vierten Fastensonntag.