Katholischer Gottesdienst am 27.02.2022 aus der Pfarrkirche Mutter vom Guten Rat, Frankfurt-Niederrad

Die Kirche entstand in den Jahren 1932 und 1933 und fällt damit in die Zeit engagierten neuen kirchlichen Bauens. Sie verbindet in ihrer Architektur Moderne und Tradition.

Das Gemeindeleben zeichnet sich dadurch aus, dass Katholiken aus über 60 Nationen daran teilhaben. Wegen der sozialen Herausforderungen des Stadtteils Niederrad legt die Offene Kirche "Mutter vom Guten Rat" viel Wert auf ihre enge Zusammenarbeit mit dem Caritasverband. Auf dem Gelände der Gemeinde finden sich auch eine Kindertagesstätte, ein Seniorenheim und eine Stadtteilbibliothek.

In seiner Predigt an diesem Fastnachtssonntag zieht Pfarrer Portugall eine Verbindung zwischen dem Lebensgefühl der Karnevalstage und den biblischen Texten des Tages. Im Buch Jesus Sirach erkennt er eine Ermutigung, auf Menschen zuzugehen und herauszufinden, wer sie wirklich sind. In Bezug auf die Tagesverse aus dem Lukasevangelium ergründet er, was Menschen zum Strahlen bringt und zu Persönlichkeiten macht, die andere begeistern und bereichern können.

Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet vom Jazz-Ensemble „Kantor Collins‘ Jazzkonvent“, außerdem singt eine vierköpfige Schola. An der Trompete ist Marko Mebus zu hören. Die Orgel spielt Bezirkskantor Manuel Bleuel, der auch die musikalische Gesamtleitung hat.

Zelebrant ist Pfarrer Werner Portugall. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Beate Hirt.