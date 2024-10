Katholischer Gottesdienst am 27. Oktober

Aus der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Rosenheim überträgt der DLF am 27. Oktober live ab 10:05 Uhr den katholischen Gottesdienst zum Weltmissionssonntag. Zelebrant ist Pfarrer Thomas Schlichting. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes hat Dietmar Rebmann.



Die kreisfreie Stadt Rosenheim liegt in Oberbayern, im Alpenvorland, am Zusammenfluss von Mangfall und Inn. Mit über 65.000 Einwohnern ist Rosenheim nach München und Ingolstadt die drittgrößte Stadt in Oberbayern. Die heutige Stadtpfarrkirche St. Nikolaus entstand um 1450 als spätgotischer Bau mit Spitzhelmturm. Beim großen Stadtbrand 1641 brannte die Kirche bis auf die Mauern aus. Bis 1657 erfolgte der Neubau mit Zwiebelturm – dem heutigen Wahrzeichen von Rosenheim.



Musikalisch gestaltet wird diese Heilige Messe von Johannes Lamprecht an der Reill-Orgel. Darüberhinaus kommt der Kammerchor Rosenheim unter der Leitung von Christopher Ryser zum Einsatz.