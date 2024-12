Katholischer Gottesdienst am 26.12.2024

Aus der Pfarrkirche Christkönig in Fürth wird am Zweiten Weihnachtstag, dem 26. Dezember, ab 10.05 Uhr live im Deutschlandfunk (DLF) der katholische Gottesdienst übertragen. Zelebrant ist Pfarrer Matthias Bambynek.

Am Zweiten Weihnachtstag denkt die katholische Kirche an Stephanus, den ersten Blutzeugen der Kirche. Zu Weihnachten gehört die Botschaft von der Geburt Christi in Betlehem: Gott kam als Mensch in unsere Welt. Zu Weihnachten gehört aber auch das Gedenken an jene Menschen, die wegen ihres christlichen Glaubens getötet wurden. Pfarrer Bambynek bezeichnet dies in seiner Predigt darum als Botschaft, die wie ein Martinshorn am zweiten Weihnachtstag in die Festidylle hineinklingt.

Die Pfarrkirche Christkönig wurde Anfang der 1960er Jahre erbaut. Das schlichte, ziegelsteinfarbene Haus steht an einer der vielbefahrenen Straßenkreuzungen der mittelfränkischen Stadt, unweit des Fürther Klinikums, direkt über einer U-Bahnstation.

Den Gottesdienst gestalten die Kirchenchöre der Fürther Gemeinden St. Nikolaus und Christkönig unter der Leitung von Matthias Hofknecht. Es spielt ein Musikensemble. An der Orgel begleitet Regionalkantor Andreas König die Feier.

Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Monika Tremel.