Katholischer Gottesdienst am 26. November 2023

Den katholischen Gottesdienst aus der Kirche "Herz Mariä" in Bochum-Wattenscheid überträgt der Deutschlandfunk am 26. November ab 10.05 Uhr. Zelebrant ist Pater Jens Watteroth.

Am 26. November 2023 überträgt der Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst zum Christkönigssonntag aus der Kirche „Herz Mariä“ im Bochumer Stadtteil Wattenscheid. Zelebrant ist Pater Jens Watteroth. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Pater Philipp Reichling.

Die Kirche Herz Mariä liegt im Städtedreieck zwischen Gelsenkirchen, Herne und Bochum. Am 8. September 1895, dem Fest Mariä Geburt, wurde der Grundstein zur ersten Kirche im Ortsteil gelegt, im Jahr 1912 die jetzige Kirche eingeweiht. Die erste Kirche musste wegen Bergbauschäden 1911 abgerissen werden. Die heutige Kirche wurde im neugotischen Stil gebaut.

Am heutigen letzten Sonntag des Kirchenjahres richtet sich der Blick auf Christus als König. Pater Jens Watteroth wird in seiner Predigt darlegen, was den Christkönig von den Mächtigen dieser Welt unterscheidet.



Musikalisch wird der Gottesdienst von der Jungen Chorgemeinschaft Herz Mariä Günnigfeld gemeinsam mit dem Kirchenchor St. Theresia Eppendorf unter der Leitung von Propsteikantor August H. Köster gestaltet.