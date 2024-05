Katholischer Gottesdienst am 26. Mai 2024

Am 26.Mai 2024 überträgt der DLF live ab 10:05 Uhr den katholischen Gottesdienst aus der Gymnasialkirche St.Paulus in Osnabrück.

Am Sonntag, dem 26. Mai 2024, überträgt der DLF live ab 10:05 Uhr den katholischen Gottesdienst aus der Gymnasialkirche St. Paulus in Osnabrück. Zelebrant ist Prälat Felix Bernard. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Ruth Beerbom.

Die Kirche feiert heute den Dreifaltigkeitssonntag. Die Vorstellung, dass Gott in einem Wesen aus drei Personen besteht, gehört zu den wohl schwierigsten Inhalten des christlichen Glaubens.

Doch es ist Jesus selbst, der von Gott in drei Personen spricht, wenn er Gott Vater nennt, von sich selbst als dem Sohn spricht und darüber hinaus den göttlichen Heiligen Geist benennt. Prälat Bernard wird sich in seiner Predigt diesem Glaubensgeheimnis nähern.

Die Gymnasialkirche steht unmittelbar neben dem Osnabrücker Dom und wird im Volksmund die „Kleine Kirche“ genannt. Vor 50 Jahren ist die dazugehörige Gemeinde aus der Hochschulgemeinde und einem Forum katholischer Akademiker erwachsen.

Die besonders von der Musik geprägten Gottesdienste ziehen Menschen aus der ganzen Umgebung an. Viele Lieder stammen dabei vom niederländischen Dichter-Theologen Huub Oosterhuis.

Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet von der Schola unter der Leitung von Ansgar Schönecker. Thilo Zwartscholten begleitet die Schola am Flügel. Organistin ist Wiltrud Fuchs. Weitere Instrumente kommen zum Einsatz.