Glaube

Katholischer Gottesdienst am 25.06.2023 aus Haßfurt

14.06.2023 14. Juni 2023

Den katholischen Gottesdienst am 12. Sonntag im Jahreskreis überträgt der Deutschlandfunk am 25.Juni ab 10.05 Uhr live aus der Pfarrkirche St.Kilian in Haßfurt. Zelebrant ist Pfarrer Stephan Eschenbacher.