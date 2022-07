Deutschland evangelisch-katholisch

Katholischer Gottesdienst am 24.07.2022 aus der Pfarre St. Martin am Techelsberg in Kärnten/Österreich

Aus der Pfarre St. Martin am Techelsberg in Kärnten überträgt der Deutschlandfunk am 24. Juli 2022, ab 10.05 Uhr, live einen katholischen Gottesdienst.