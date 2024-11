Katholischer Gottesdienst am 24. November

Den katholischen Gottesdienst am Christkönigssonntag, dem 24. November, überträgt der DLF live ab 10:05 Uhr aus der Pfarrkirche Heilig-Kreuz, auch „Rheingauer Dom genannt.“ Zelebrant ist Pfarrer Marcus Fischer. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Beate Hirt.



Die Hochschulstadt Geisenheim liegt im Rheingau zwischen Wiesbaden und Rüdesheim. Die Kirche wurde bereits im Mittelalter erbaut und ragte schon immer durch ihre beiden Türme deutliche hervor, so dass sie von der Bevölkerung den Namen „Rheingauer Dom“ erhielt.



Dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr – vor dem Beginn des neuen am Ersten Advent – wird auch Christkönigssonntag genannt. Jesus wird als König gefeiert. Was es mit dieser Bezeichnung auf sich hat und was Jesus zum König macht, wird Pfarrer Fischer in der Predigt mit der Jugendvertreterin der Pfarrei, Magdalena Kroneberger, zu klären versuchen.



Für die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe sorgt der Jugendchor der Chorsingschule am Rheingauer Dom unter der Leitung von Florian Brachtendorf. Siobhan Maatz ist an der Oboe zu hören. Die Orgel spielt Johannes Schröder.