Katholischer Gottesdienst am 24. Dezember 2023

Am 24. Dezember 2023 überträgt der Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst am vierten Adventssonntag aus St. Andreas in Cloppenburg. Zelebrant ist Dechant Bernd Strickmann. Die kirchliche Leitung liegt bei Ruth Beerbom.

Die St. Andreas-Kirche, eine historische Stätte im Herzen des Oldenburger Münsterlands, beeindruckt nicht nur durch ihre lange Geschichte, sondern auch durch ihre beeindruckende Architektur. Sie ist eine von dem Architekten Lambert Friedrich von Corfey erbaute einschiffige Wandpfeilerkirche mit einer eindrucksvollen barocken Innenausstattung. Die Gemeinde von St. Andreas Cloppenburg besteht aus rund 14.000 Mitgliedern und engagiert sich aktiv in verschiedenen sozialen und kirchlichen Projekten.

Das Leitwort der Gemeinde, "Meine Freude ist es, bei den Menschen zu sein", spiegelt sich in fünf Kindertagesstätten und sieben Beratungsstellen wider, die in Zusammenarbeit mit der Caritas und dem Sozialdienst Katholischer Männer und Frauen betrieben werden. Das thematisiert Dechant Strickmann auch im Radiogottesdienst. In seiner Predigt betont er, dass Gott an Weihnachten zu allen Menschen kommt – besonders zu denjenigen, denen es schlecht geht. Das sei auch der Auftrag und die Daseinsberechtigung der Kirche.