Katholischer Gottesdienst am 16. Sonntag im Jahreskreis

Der katholische Gottesdienst am 23. Juli überträgt der Deutschlandfunk ab 10:05 Uhr aus der Kirche St. Ulrich in Unterschleißheim. Zelebrant ist Pfarrer Alexander Nawar. Die kirchliche Leitung liegt bei Dietmar Rebmann.

Unterschleißheim liegt als größte Stadt des Landkreises 14 Kilometer nördlich von München und gehört so zum unmittelbaren Einzugsgebiet Münchens. Betritt man die Kirche St. Ulrich, öffnet sich ein weiter, heller Raum, in dem sich die Gemeinde im Halbkreis um den Altar versammeln kann. Die Bronzerosette über dem Altar zeigt in der Mitte ein Lamm, umgeben von in mehreren Kreisen angeordneten Kreuzen. So bringt die Rosette auch sichtbar zum Ausdruck, wie sich diese Gemeinde versteht: Sie versammelt sich um den Tisch des Herrn, entfernt oder näher, sich einander und anderen öffnend, wie Jesus, das Lamm im Zentrum: "Gott ist mitten unter uns."

Es musiziert das Frauenchorensemble St. Ulrich unter der Leitung von Matthias Berthel. Außerdem sind Andreas Bick an der Orgel, Rocco Ceraolo am Saxophon und Maren Freisleben als Kantorin zu hören. Neben Gemeindeliedern aus dem Gotteslob singt der Chor Auszüge aus der Stephanus-Messe von Andreas Unterguggenberger.