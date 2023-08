Katholischer Gottesdienst am 22. Sonntag im Jahreskreis

Den katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Marpingen am 6.9. überträgt der Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr. Zelebrant ist Pfarrer Volker Teklik. Die kirchliche Leitung liegt bei Wolfgang Drießen.

Marpingen liegt im nördlichen Saarland. Die auf dem "Kirchberg" stehende und weithin sichtbare Kirche prägt das Ortsbild und ist das Wahrzeichen von Marpingen. Hier findet die Heilige Messe an diesem 22. Sonntag im Jahreskreis statt.

Im Evangelium des Sonntags ruft Jesus seinen Anhängern das herausfordernde Wort zu: "Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden." Pfarrer Teklik wird in seiner Predigt darlegen, was dieses Wort über die Menschen aussagt, die Jesus nachfolgen wollen.

Musikalisch wird der Gottesdienst vom Kirchenchor der Pfarrei Maria Himmelfahrt mitgestaltet. Zu hören sind unter anderem Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Ellen Wilson und Klaus Fischbach. Die musikalische Leitung liegt bei Regionalkantor Sebastian Benetello.