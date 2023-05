Katholischer Gottesdienst am 21.05.2023 aus der Propstei St.-Marien in Heilbad Heiligenstadt

Im Zentrum der Altstadt von Heilbad Heiligenstadt, der Kreisstadt des mehrheitlich katholischen Landkreises Eichsfeld in Thüringen, steht die Propsteikirche St. Marien, auch bekannt als Altstädter Kirche. Das vermutlich bereits im 12. Jahrhundert auf einem Plateau als romanische Kirche erbaute Gotteshaus ist das Wahrzeichen der Stadt.

In Heiligenstadt und im Eichsfeld überhaupt, haben kirchliche Traditionen, wie beispielsweise Wallfahrten und Prozessionen, und deren Weitergabe an die nächste Generation einen hohen Stellenwert. Im Gottesdienst wird sich das Thema Pfingsten widerspiegeln. In diesen Tagen vor Pfingsten wird in besonderer Weise um die Gaben des Geistes gebetet.

Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen von Kirchenmusikdirektor Michael Taxer. Unter seiner Leitung singt im Gottesdienst.

Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Andrea Wilke.