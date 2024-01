Katholischer Gottesdienst am 21. Januar 2024

Den katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Laurentius in Plettenberg überträgt der Deutschlandfunk am 21. Januar ab 10.05 Uhr. Zelebrant ist Pastor Patrick Schnell.

Am 21. Januar 2024 überträgt der Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr live den katholischen Sonntags-Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Laurentius in Plettenberg. Zelebrant ist Pastor Patrick Schnell. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Pater Philipp Reichling.

Plettenberg liegt im Sauerland, wohin sich in diesen Tagen viele Touristen aufmachen, da sich hier das größte Wintersportgebiet nördlich der Alpen befindet. Die katholische Kirche St. Laurentius prägt das Stadtbild Plettenbergs. Das Gotteshaus stammt aus den 1960er Jahren. Seine Bauform folgte der damals neuen Idee: Die Gemeinde soll sich um den Altar herum versammeln.



Pastor Patrick Schnell wird in seiner Predigt traditionell den zuvor verlesen Text aus dem Evangelium auslegen. Dabei geht er einmal der grundsätzlichen Frage nach: Was genau ist überhaupt das Evangelium?



Der Gottesdienst wird musikalisch von vielen Gemeindeliedern aus dem Gesangbuch „Gotteslob“ begleitet. Doris Schauer wird dabei die Orgel spielen.