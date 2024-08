Katholischer Gottesdienst am 20. Sonntag im Jahreskreis

Aus der Pfarrkirche St. Eligius in Völklingen übertragen der DLF und der SR am 18.8. ab 10.05 Uhr live einen katholischen Gottesdienst. Zelebrant ist Kooperator Michael Meyer.

Die Stadt Völklingen mit ihren 40.000 Einwohnern liegt an der Saar im deutsch-französischen Grenzgebiet. Der wechselvolle Verlauf der Stahl- und Montanindustrie hat deutliche Spuren im Leben der Völklinger hinterlassen. Der Alltag ist heute geprägt durch das Miteinander von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und Kulturkreisen.

Mit der biblischen Einladung "Kommt, esst von meinem Mahl" aus dem Buch der Sprichwörter begrüßt Kooperator Meyer am 20. Sonntag im Jahreskreis die Hörerinnen und Hörer. Der Pfarrei Sankt Eligius liegt besonders die Gastfreundschaft am Herzen. Gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern will sich die Gemeinde anrühren lassen, wenn es in der Sonntagslesung heißt: "Kommt, esst von meinem Mahl und trinkt von dem Wein, den ich mischte" (Spr).

Musikalisch wird der Gottesdienst vom Chor “Coro Eligio” mitgestaltet. Zu hören sind unter anderem Stücke aus der Leipziger Messe von Andreas Knapp und Melanie Wolfers. Die musikalische Leitung liegt bei Dekanatskantor Jonas Mayer.

Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Corinna Achtermann.