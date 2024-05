Katholischer Gottesdienst am 20. Mai 2024

Am 20.Mai 2024 überträgt der DLF live ab 10:05 Uhr den katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Tischenreuth.

Am Pfingstmontag, dem 20. Mai 2024, überträgt der DLF live ab 10:05 Uhr den katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Tirschenreuth. Zelebrant ist Regionaldekan Monsignore Georg Flierl.

Tirschenreuth liegt im bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz, nur wenige Kilometer von der bayerisch-tschechischen Grenze entfernt. Die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt wurde Ende des 13. Jahrhunderts im gotischen Stil erbaut. Sie erscheint heute in dem für diese Region typischen barocken Baustil.

Die Kirche feiert auch an diesem Montag noch das Pfingstfest, das Fest des Heiligen Geistes. Regionaldekan Georg Flierl wird in seiner Predigt darlegen, woran man diese dritte göttliche Person erkennen kann, was sie ausmacht.

Der Gottesdienst am Pfingstmontag wird musikalisch gestaltet durch den Kirchenchor der Pfarrgemeinde unter der Leitung von Kirchenmusiker Florian Löw. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Spiritual Matthias Effhauser.