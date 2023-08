Katholischer Gottesdienst am 20. Sonntag im Jahreskreis

Aus dem St. Mariendom in Hamburg überträgt der Deutschlandfunk (DLF) am 20. August 2023 ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst. Zelebrant ist Pfarrer Tobias Sellenschlo. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Jacqueline Rath.

Der Hamburger St. Mariendom, wie er sich heute im Stadtteil St. Georg zeigt, wurde am 28. Juni 1893 geweiht – damals als Pfarrkirche. Zur Domkirche wurde St. Marien erst 1995, mit der Wiedererrichtung des Erzbistums Hamburg. Zentraler Blickfang ist das große Apsismosaik, das die Krönung Marias zur Himmelskönigin darstellt.

Die Domgemeinde ist heute Teil der City-Pfarrei St. Ansgar mit rund 21.200 Mitgliedern. Die Domkirche ist zudem auch Heimat der portugiesischen und kroatischen Gemeinde, die dort regelmäßig ihre Gottesdienste feiern.

Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgen Dommusikdirektor Christian Weiherer an der Orgel und Domkantor Ulrich Cordes.

Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde telefonisch erreichbar.

Bild: Katholischen Kirche Deutschland