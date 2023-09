Katholischer Gottesdienst am 1.Oktober 2023

Am 1. Oktober 2023 überträgt der Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst zum Erntedankfest aus der Pfarrkirche Heilige Familie in Düsseldorf-Stockum. Zelebrant ist Pfarrer Markus Wasserfuhr. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Stephan Baur.

Wenn am Ende des Sommers in der Kirche Erntedank gefeiert wird, geht es nicht nur um den Dank für das, was in der Natur geerntet werden konnte. Immer geht es auch um den Blick auf das eigene Leben: was ist in diesem Jahr gereift, was geerntet worden. Wo gilt es, für das eigene Leben zu danken oder darum zu bitten, dass Früchte noch reifen?

Die Pfarrkirche „Heilige Familie“ liegt im Norden Düsseldorfs unweit des Flughafens. Der Innenraum ist so gestaltet, dass die Gemeinde um den Altar herum versammelt ist. Besondere Blickfänge sind der schwebende Tabernakel, der zwischen Boden und Decke mit Stahlseilen angebracht ist, und die bunten Kirchenfenster von Hubert Spierling.

Der bekannte Liedermacher Gregor Linßen ist der Gemeinde im Stadtteil Stockum sehr verbunden. So wird er gemeinsam mit Mitgliedern aus dem Chor ALCANTO und der Gruppe AMI für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgen und einige seiner bekannten Lieder vortragen. An der Orgel ist Paul Sendt zu hören.