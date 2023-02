Katholischer Gottesdienst am 19.02.2023 aus der Pfarrkirche St. Margareta in Wadersloh

Zum Sonntag vor Rosenmontag, der vielerorts von den Feierlichkeiten zur Fastnacht oder dem Karneval geprägt ist, hat sich Pfarrer Klüsener etwas Besonderes ausgedacht. Er wird seine Predigt, in der er das Tagesevangelium in den Mittelpunkt stellt, in Reimform halten. Auch musikalisch wird es etwas feierlicher zugehen, an diesem letzten Sonntag vor Beginn der Fastenzeit.

Die neugotische Pfarrkirche St. Margareta wird aufgrund ihrer Größe auch gerne „Dom des südöstlichen Münsterlandes“ genannt. Mit den drei charakteristischen Türmen überragt die Kirche das Dorf und ist weithin sichtbar. Wadersloh gehört zum Kreis Warendorf und liegt im Osten des Münsterlandes.

Die Heilige Messe wird musikalisch begleitet vom Kammerchor an St. Margareta unter der Leitung von Elena Potthast-Borisovets, die auch die Orgel spielt.