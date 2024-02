Katholischer Gottesdienst am 18. Februar 2024

Den katholischen Gottesdienst aus dem Dom St.Peter zu Fritzlar überträgt der Deutschlandfunk am 18.Februar ab 10.05 Uhr. Zelebrant ist Pfarrer Patrick Prähler.

Am Ersten Fastensonntag, dem 18. Februar 2024, überträgt der Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst aus dem St.-Petri-Dom zu Fritzlar. Zelebrant ist Pfarrer Patrick Prähler. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Stephanie Mosler.

Die alte Dom- und Kaiserstadt Fritzlar liegt im nordhessischen Bergland, ungefähr 30 km südlich von Kassel. Der St.-Petri-Dom ist heute ein prachtvoller Bau mit zwei Türmen. Die Ursprünge des Kirchbaus reichen laut Legende zurück bis zum Heiligen Bonifatius. Aus dem Holz der von ihm gefällten Donar-Eiche, einem heidnischen Heiligtum, soll der "Apostel der Deutschen" hier im Jahr 723 ein Bethaus errichtet haben. 11 Jahre später beginnt der Bau einer Kirche und eines Klosters.



Am heutigen ersten Sonntag der Fastenzeit spricht Pfarrer Prähler in seiner Predigt über die Umkehr, zu der diese Zeit vor allem einlädt. Dabei geht er der Frage nach, was wahre Umkehr ausmacht.



Musikalisch wird der Gottesdienst begleitet von dem Domchor St. Peter unter der Leitung von Gunther Hehenkamp, der auch die Orgel spielt.