Katholischer Gottesdienst am 16.10.2022 aus der Pfarrkirche St. Wolfgang in Regensburg

Die Stadt Regensburg liegt in der Oberpfalz und ist seit 2006 Welterbe-Stadt. Die St. Wolfgang-Kirche wurde zwischen 1938 und 1940 erbaut und gilt als Meilenstein der Entwicklung des modernen Kirchbaus. Der Architekt Dominikus Böhm hatte bei der Konzeption das himmlische Jerusalem aus der Offenbarung des Johannes vor Augen.

An diesem Sonntag feiert die Gemeinde in St. Wolfgang ihr Kirchweihfest. Welche Bedeutung Kirchen als Gebäude für den Glauben haben und wie reichhaltig die symbolische Kraft der verschiedenen Elemente eines solchen Baus ist, reflektiert Prälat Fuchs in seiner Predigt. Wenn sich etwa das Sonnenlicht in den prächtigen Glasfenstern einer Kirche breche, könne das auf die Schönheit des göttlichen Lichtes verweisen. Verstaubte Fenster hingegen verdunkelten auch den Innenraum. Indem er die Reinigung des Tempels durch Jesus aufgreift, fordert Prälat Fuchs eine erneuerte Kirche, die sich nicht nur um sich selbst und ihre Macht dreht.

Musikalisch wird der Gottesdienst von Sängerinnen und Sängern des Pfarreichores unter der Leitung von Thomas Engler gestaltet.

Zelebrant ist der Regensburger Stadtpfarrer Prälat Michael Fuchs. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes hat Matthias Effhauser.