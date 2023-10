Katholischer Gottesdienst am 15. Oktober 2023

Den katholischen Gottesdienst aus der Kathedrale Ss.Trinitatis in Dresden überträgt der Deutschlandfunk am 15.Oktober ab 10.05 Uhr. Zelebrant ist Domkapitular Norbert Büchner. Die kirchliche Leitung hat Guido Erbrich.

Am 15. Oktober 2023 überträgt der Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst am 28. Sonntag im Jahreskreis aus der Kathedrale Ss. Trinitatis in Dresden. Zelebrant ist Domkapitular Norbert Büchner. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Guido Erbrich.

Die ehemalige Hofkirche in Dresden und heutige Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen ist seit ihrer Weihe 1751 ein musikalischer Hotspot. Schon vor Fertigstellung der Kirche gründeten sich die Dresdner Kapellknaben. Bis heute gestalten die Knaben und jungen Männer dieses Chores, der 2014 gemeinsam mit dem Dresdner Kreuzchor und den Leipziger Thomaner in das Verzeichnis des immateriellen UNESCO Kulturerbes aufgenommen wurde, die Gottesdienste des Bischofs sowie des Domkapitels.

Bedeutende Musiker wie Heinichen, Zelenka, Hasse, Weber oder Wagner haben als Hofkapellmeister oder Hofkompositeure mit den Kapellknaben gearbeitet. Gottfried Silbermann baute seine größte Orgel für diese Kirche. Dies alles zeigt die bis heute herausragende Stellung der Kirchenmusik an der Hofkirche Dresden. Der heutige Domkapellmeister Christian Bonath greift die Tradition seiner großen Vorgänger auf und komponiert ebenfalls Musik für die Kathedralliturgie. So erklingt als Uraufführung in diesem Gottesdienst die „Missa gaudia aeterna“.