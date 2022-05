Katholischer Gottesdienst am 15. Mai aus St. Josef in St. Ingbert im Saarland

In der fünftgrößten Stadt des Saarlandes liegt die im neugotischen Stil erbaute Pfarrkirche St. Josef. Sie gilt zusammen mit dem Beckerturm als Wahrzeichen der Stadt. Nach dem Dom zu Speyer handelt sich bei St. Josef um die größte Kirche des Bistums Speyer.

In seiner Predigt greift Pfarrer Zamilski die Vision aus der Offenbarung des Johannes auf, die am 5. Ostersonntag verlesen wird. Darin heißt es, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Pfarrer Zamilski dagegen bekennt, dass er in der Welt von heute das Chaos wachsen sehe und stellt die bedrängende Frage an diesen trösten wollenden Gott: Wo bist du?

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von der Singschule St. Hildegard unter der Leitung von Johanna Kuhn. Außerdem werden Steffen Kohl als Kantor und Christian von Blohn an Orgel und Klavier zu hören sein. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Martin Wolf.

Nach dem Gottesdienst bietet die Gemeinde einen Telefondienst bis 12 Uhr unter der Nummer 6894 – 92490 an.