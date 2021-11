Katholischer Gottesdienst am 14.11.2021 aus der Klosterkirche St. Anna in München.

Das Franziskanerkloster St. Anna befindet sich im Münchner Altstadtviertel Lehel. Bei der dazugehörigen Kirche handelt es sich um die erste Rokokokirche nördlich der Alpen. Sie wurde zwischen 1727 und 1733 von Johann Michael Fischer erbaut und ist bis heute ein Touristenmagnet in der Münchner Innenstadt.

Am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent wird in Deutschland traditionell der Volkstrauertag begangen. Pater Hans-Gerg Löffler blickt in seiner Predigt auf diesen Gedenktag für die Opfer von Gewalt und Krieg und spricht dabei von der Kraft der Erinnerung. Gerade Christen lebten von der Erinnerung an den, der das Kreuz auf sich genommen hat. Das Kreuz Jesu Christi sei darum gerade am Volkstrauertag auch ein Zeichen der Hoffnung.

Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgen ein Instrumentalensemble sowie Klaus Gebel, der die Orgel spielt.

Zelebrant ist Pater Hans-Georg Löffler. Die kirchliche Leitung des Rundfunkgottesdienstes liegt bei Dietmar Rebmann.