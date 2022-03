Katholischer Gottesdienst am 13.03.2022 aus der Basilika St. Cyriakus, Duderstadt

Duderstadt liegt im Südosten Niedersachsens, in der Nähe von Göttingen. Die Basilika liegt am höchsten Punkt des mittelalterlichen Stadtkerns von Duderstadt. Erbaut im 13. Jahrhundert ist die Kirche im Innenraum mit zahlreichen Kunstwerken aus der Gotik und des Barocks ausgestattet. Neben dem spätgotischen Hochaltar sind unter anderem auch übergroße Apostelfiguren aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges zu sehen.

An diesem zweiten Fastensonntag wird in den Kirchen das Evangelium von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor verlesen. Jesus zeigt sich in dieser Szene den drei Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus als Gottes Sohn, der den alten Bund erneuert. Propst Berkefeld wird in seiner Predigt die Verbindung zwischen neuem und altem Bund aufgreifen.

Neben dem Gemeindegesang werden Auszüge aus der „Missa secunda“ von Hans Leo Hassler im Gottesdienst erklingen. Für die musikalische Gestaltung sorgt ein Gesangsquartett. Regionalkantor Paul Heggemann spielt die Barockorgel.

Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde telefonisch erreichbar. Zelebrant ist Propst Thomas Berkefeld. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Andreas Brauns.