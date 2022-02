Katholischer Gottesdienst am 13.02.2022 aus der Pfarrkirche St. Ulrich in Rheinstetten

Rheinstetten grenzt an den südlichen Stadtrand von Karlsruhe. Die Pfarrkirche St. Ulrich im Ortsteil Mörsch galt mit ihrem ursprünglich 50 Meter hohen Turm lange Zeit als die größte Dorfkirche Badens. Kurz vor Kriegsende 1945 wurde sie völlig zerstört aber bis 1949 wieder aufgebaut.

Die Leseordnung der Kirche stellt im Gottesdienst an diesem Sonntag die Feldrede im Lukasevangelium in das Zentrum der Verkündigung. Diese enthält die berühmten Seligpreisungen Jesu. Da heißt es u.a.: „Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen.“ Pfarrer Fritz geht in seiner Predigt der Frage nach, für welchen Zeitpunkt die hier von Jesus gesprochenen Prophezeiungen gelten, wenn Sie keine Vertröstungen sein wollen.

Für die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe sorgen Kantor Philipp Wesserling und der Organist Raphael Heck.

Zelebrant ist Pfarrer Reinhart Fritz. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Thomas Macherauch.