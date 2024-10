Katholischer Gottesdienst am 13. Oktober

Aus der Kirche St. Bonifatius in Lübeck wird am Sonntag, den 13. Oktober, ab 10:05 Uhr live der katholische Gottesdienst übertragen. Zelebrant ist Pastor Peter Otto.

Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes hat Jacqueline Rath.



Die Bonifatiuskirche liegt im Norden Lübecks. Erbaut 1952 wurde sie damals vor allem den Katholiken unter den Flüchtlingen und Vertriebenen jener Zeit zur religiösen Heimat. Die ungewöhnliche Form der Kirche lässt an die „Nissenhütten“ denken, einfache Hütten aus gebogenem Wellblech, in denen die Menschen, die ihre Heimat verloren hatten, eine vorläufige Bleibe fanden. Beim Betreten der Kirche klingt diese Botschaft mit: „Denk daran, hier auf Erden hast du eine vorläufige Bleibe, einmal wirst du das eigentliche Zuhause finden.“



In seiner Predigt wird Pastor Otto den Aufruf Jesu an einen seiner Jünger kritisch hinterfragen, er solle seinen gesamten Besitz aufgeben. Könnten wir das heute? Für den Priester liegt ein Verständnisschlüssel in der Frage: „Woran hänge ich mein Herz?“



Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgen Kantor Michael Roschanski und Dagmar Koptein, die die Orgel spielt.