Katholischer Gottesdienst am 12. November 2023

Aus der Pfarrkirche St. Joseph in Chemnitz wird am 12. November ab 10.05 Uhr live der katholische Gottesdienst zum 32. Sonntag im Jahreskreis übertragen. Zelebrant ist Propst Benno Schäffel. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes hat Andrea Wilke.

Chemnitz ist die drittgrößte Stadt Sachsens und liegt im Südwesten des Freistaats. Sie wird 2025 Europäische Kulturhauptstadt sein. Die Vorbereitungen darauf sind im vollen Gang und es gibt verschiedene Formate, in denen auch die Kirchen eingebunden sein werden. Ein solches Format sind die sogenannten „Europäischen Bergpredigten“, die schon in diesem Gottesdienst eine Rolle spielen werden.

Die St. Joseph-Kirche von 1909 befindet sich nahe am Zentrum der Stadt auf dem Sonnenberg. Im neoromanischen Innenraum ist der Hochaltar mit Szenen aus dem Leben des Hl. Joseph eine Rarität. Musikalisch wird die Heilige Messe von Sängerinnen und Sängern der Katholischen Stadtkantorei Chemnitz gestaltet. Die Leitung liegt bei Kantor Matthias Böhm, der auch die erst kürzlich generalsanierte Schmeisser-Orgel im Gottesdienst spielen wird.