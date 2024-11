Katholischer Gottesdienst am 10. November

Aus der Kreuzkapelle der Pflegeeinrichtung „Bischof-Weskamm-Haus“ in Magdeburg überträgt der DLF am 10. November live ab 10:05 Uhr den katholischen Gottesdienst. Zelebrant ist der Klinikseelsorger Pfarrer Christoph Kunz. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Guido Erbrich.



Jahrelang hatten sich die Bewohnerinnen und Bewohner der von der Caritas betriebenen Pflegeeinrichtung eine Kapelle gewünscht. Nach der Deutschen Einheit war es dann möglich, den Entwurf des Architekten Hendker umzusetzen. Die Kreuzkapelle liegt jetzt zwischen dem Katholischen Krankenhaus St. Marienstift und dem erweiterten Pflegekomplex. Sie ist ein Versammlungsort vor allem für die älteren und hochbetagten Menschen, die im benachbarten Neubau des Pflegeheimes und im „Betreuten Wohnen“ leben.



Nicht nur an diesem Ort macht man immer wieder die Erfahrung, dass Sorgen und Ängste das Leben bedrücken und man denkt: es ist zu wenig da. Im Gottesdienst aus dem Bischof-Weskamm-Haus soll aber bewusst der Blick auf die anderen Erfahrungen gerichtet werden, in denen gerade aus dem Teilen eines scheinbaren Mangels oder aus der Not heraus eine Erfahrung von Freiraum, Dankbarkeit und Lebensmut erwächst. Auch diese Situationen kennt man nämlich in der Pflegeeinrichtung. In Texten und Liedern soll diesen Erfahrungen im Gottesdienst Raum gegeben werden.



Für die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe sorgt das Ensemble „Vox in vobis“.