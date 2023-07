Katholischer Gottesdienst am 09.Juli 2023 aus Stuttgart.

Der katholische Gottesdienst im Deutschlandfunk am Sonntag, dem 9. Juli 2023, wird ab 10:05 Uhr live aus der Kirche St. Konrad in Stuttgart übertragen. Zelebrant ist Pfarrer Thomas Steiger. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Pfarrer Wolfgang Metz.



St. Konrad gehört zu der Gesamtkirchengemeinde der Stuttgarter Innenstadt. Die Kirche befindet sich an einem exponierten Platz unterhalb der Villa Reitzenstein, dem Sitz der Regierung von Baden-Württemberg.



In der Predigt beschäftigt sich Pfarrer Steiger mit dem Lesungstext aus dem alttestamentlichen Buch Sacharja, in dem es heißt: „Er wird den Nationen den Frieden verkünden.“

Dieser Vers entstand in einer ähnlich bewegten Zeit wie heute. Gemeinsam mit Firmlingen, die den Gottesdienst mitgestalten, überlegt Pfarrer Steiger, wie trotz all der Dunkelheiten, die zur Welt und zum Menschen dazugehören, der dort verheißene Friede auch heute gefunden werden kann.



Die musikalische Leitung hat Lukas Grimm. An der Orgel ist Florian Wolf zu hören, der im Laufe des Gottesdienstes auch ein indisches Harmonium erklingen lässt.