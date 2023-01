Katholischer Gottesdienst am 08.01.2023 aus der Kapelle des Jugendtagungshauses Schloss Pfünz

Der katholische Gottesdienst im Deutschlandfunk am Fest „Taufe des Herrn“, am 8. Januar 2023, wird ab 10:05 Uhr live aus der Kapelle des Jugendtagungshauses Schloss Pfünz übertragen. Zelebrant ist Domvikar Korbinian Müller. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Domkapitular Reinhard Kürzinger.

Mit dem Fest „Taufe des Herrn“ feiert die Kirche an diesem Sonntag den Abschluss der Weihnachtszeit. Domvikar Müller nimmt in seiner Predigt Bezug auf den biblischen Bericht von der Taufe Jesu. Was einst am Jordan im Heiligen Land passierte, sei auch jedem Christ in dessen Taufe von Gott zugesagt worden: „Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter.“ Es lohne sich darum, so Domvikar Müller, sich seiner eigenen Taufe immer wieder bewusst zu werden.

Das Jugendtagungshaus Schloss Pfünz liegt bei Eichstätt im Altmühltal. Das ehemalige fürstbischöfliche Schloss aus dem 18. Jahrhundert ist heute ein Haus der Begegnung, wo Jugendliche Gemeinschaft im Glauben erfahren können.

Die musikalische Leitung des Gottesdienstes liegt bei Domkapellmeister Manfred Faig. Es singt die Jugendkantorei am Eichstätter Dom. An der Orgel wird Deborah Hödtke zu hören sein.

Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde telefonisch erreichbar.