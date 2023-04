Katholischer Gottesdienst am 07.05.2023 aus der St.-Marien-Kirche in Schillig an der Nordsee

Im Nordseekurort Schillig nördlich von Wilhelmshaven steht seit nun 11 Jahren die neue St.-Marienkirche direkt hinter dem Deich am Meer. Der moderne Klinkerbau mit Glasdach erinnert in seiner Form an zwei Nordseewellen, die auseinanderlaufen. Durch ihre Lage und außergewöhnliche Form zieht sie viele Urlauber an, so dass die Gemeinde es gewohnt ist, mit immer wieder neuen Menschen aus ganz Deutschland Gottesdienst zu feiern.

Diese Willkommenskultur findet Pfarrer Bratke auch im Evangelium dieses Sonntages wieder, wenn Jesus davon spricht, im Hause Gottvaters seien für jeden seiner Jünger Wohnungen bereitet. Dies greift er in seiner Predigt auf und stellt die Frage, was das für die Kirche heute bedeute.

Die musikalische Leitung des Gottesdienstes hat Fabian Thomas, der auch an der Orgel zu hören ist.

Zelebrant ist Pfarrer Lars-Jörg Bratke. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Andreas Brauns.