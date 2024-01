Katholischer Gottesdienst am 07. Januar 2024

Der katholische Gottesdienst im Deutschlandfunk am Fest „Taufe des Herrn“, am 7. Januar 2024, wird ab 10:05 Uhr live aus der Pfarrkirche Maria Immaculata, Asbach-Bäumenheim übertragen. Zelebrant ist Pfarrer Markus Jakob Lidel. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Julia Spanier.



Mit dem Fest „Taufe des Herrn“ feiert die Kirche an diesem Sonntag den Abschluss der Weihnachtszeit. Pfarrer Lidl nimmt in seiner Predigt Bezug auf den biblischen Bericht von der Taufe Jesu. Sie ist Anlass über das Sakrament der Taufe vertieft nachzudenken. Die Taufe sei Zusage der Vergebung von Schuld, insbesondere aber auch das Herstellen einer Verbindung zwischen Gott und dem Einzelnen, so Pfarrer Lidl.



Die zum Bistum Augsburg gehörende Pfarrei „Maria Immaculata“ in Asbach-Bäumenheim liegt im Bayerisch-Schwäbischen Landkreis Donau-Ries, vor den Toren der Kreisstadt Donauwörth. Erstmalig erwähnt wurde die Pfarrei Asbach im Jahre 1341, womit anzunehmen ist, dass die Pfarrei spätestens ab dieser Zeit über eine eigene Kirche verfügte. Über die Jahrhunderte wurde die erste Kirche durch Kriegszerstörungen und Plünderungen stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass sie 1710 durch einen Neubau ersetzt wurde. Mit der Einpfarrung des Nachbarortes Bäumenheim 1904 wuchs die Gemeinde, sodass die Kirche den Anforderungen nicht mehr gewachsen war und erweitert werden musste. Auch diese Kirche erwies sich als sehr baufällig, sodass ab 1974 wieder ein Neubau angegangen wurde. Es entstand ein modernes Gotteshaus.



Musikalische Gestaltung des Gottesdiensts: Andreas Waldyra (Orgel), Kirchenchor Asbach-Bäumenheim (Leitung Marianne Lechner), Kantor: Hans-Peter Habermann

Musikalische Gesamtleitung: Andreas Waldyra und Marianne Lechner.