Katholischer Gottesdienst am 04.09.2022 aus der Pfarrkirche St. Joseph in Chemnitz

Chemnitz ist die drittgrößte Stadt Sachsens und liegt im Südwesten des Freistaats. Die St. Joseph-Kirche von 1909 befindet sich nahe am Zentrum der Stadt auf dem Sonnenberg. Im neoromanischen Innenraum ist der Hochaltar mit Szenen aus dem Leben des Hl. Joseph eine Rarität.

Im Gottesdienst an diesem 23. Sonntag im Jahreskreis kommen Menschen zu Wort, die in den verschiedenen Einrichtungen der Caritas, der Salesianer Don Boscos und der Schwestern der Hl. Mutter Teresa auf dem Sonnenberg leben und arbeiten. Propst Schäffel greift ihre Erfahrungen in seiner Predigt auf.

Musikalisch wird der Gottesdienst von Sängerinnen und Sängern der katholischen Stadtkantorei Chemnitz und des Projektchors Juvenum Antiquum gestaltet. Die Leitung liegt bei Kantor Matthias Böhm, der auch die im Vorjahr generalsanierte Schmeisser-Orgel spielt. Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde telefonisch erreichbar.

Zelebrant ist Propst Benno Schäffel. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes hat Guido Erbrich.