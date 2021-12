Deutschland evangelisch-katholisch

Katholischer Gottesdienst am 02.01.2022 aus der Allerheiligenkirche in Nürnberg

Aus der Allerheiligenkirche in Nürnberg übertragt der Deutschlandfunk am 2. Januar 2022, ab 10.05 Uhr, live den katholischen Gottesdienst am Zweiten Sonntag der Weihnachtszeit