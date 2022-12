Katholischer Gottesdienst am 01.01.2023 aus der Pfarrkirche St. Christina in Herzebrock

Aus der Pfarrkirche St. Christina in Herzebrock überträgt der DLF am Neujahrstag 2023 ab 10.05 Uhr live den katholischen Gottesdienst. Zelebrant ist Pfarrer Thomas Hengstebeck. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Monsignore Gregor Tuszynski.

Die Kirche feiert am 1. Januar in erster Linie den Octavtag von Weihnachten, der traditionell der Gottesmutter Maria gewidmet ist. Doch auch das neue Jahr wird im Gottesdienst bedacht. So wird Pfarrer Hengstebeck in seiner Predigt der Frage nachgehen, in welcher Haltung das neue Jahr begonnen werden könnte. Dabei erinnert er sich an eine alte Weisheit seiner Großmutter.

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz gehört zum Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen, sie liegt am westlichen Rand von Ostwestfalen an der Grenze zum Münsterland. Die Pfarrkirche St. Christina war bis 1803 Klosterkirche des Benediktinerinnenklosters Herzebrock.

Die Heilige Messe wird musikalisch mitgestaltet von einem Vokal-Sextett unter der Leitung von Siegfried Buske, der auch die Orgel spielt. Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde telefonisch erreichbar.

Zelebrant ist Pfarrer Thomas Hengstebeck. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes liegt bei Monsignore Gregor Tuszynski.