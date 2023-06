Katholischer Fronleichnams-Gottesdienst am 08.06.2023 auf dem Katschhof in Aachen

Fronleichnam erinnert in der katholischen Kirche an das letzte Abendmahl Jesu und seine dabei zugesagte bleibende Gegenwart in der Gestalt eines einfachen Stück Brotes – immer dann, wenn Christen zu seinem Gedächtnis das Brot miteinander teilen.

Bischof Dieser wird sich in der Predigt diesem Geheimnis des christlichen Glaubens und seiner Bedeutung widmen. Musikalisch wird der Gottesdienst u.a. von einem Chor und einem Bläserensemble gestaltet. Die musikalische Leitung hat Berthold Botzet.

Erwartet werden bei diesem Open-Air-Gottesdienst auch viele Menschen, die eigens zur „Heiligtumsfahrt“ nach Aachen kommen. Diese Wallfahrt hat eine lange Tradition. Seit Mitte des vierzehnten Jahrhunderts werden die Dom-Reliquien alle sieben Jahre ausgestellt. In diesem Jahr ist es wieder so weit, Hunderttausend Pilger werden erwartet. Zu den vier Stoff-Reliquien, die im Marienschrein des Doms aufbewahrt werden, gehören das Kleid Marias aus der Nacht, als Jesus geboren wurde, und das Lendentuch Jesu, das er am Kreuz getragen haben soll. Karl der Große soll die Reliquien um das Jahr 800 aus Jerusalem erhalten haben.

Zelebrant ist der Aachener Diözesan-Bischof Helmut Dieser. Die kirchliche Leitung des Gottesdienstes liegt bei Pater Philipp Reichling.